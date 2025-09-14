Avanza el plan para habilitar una residencia universitaria en Cappont

El proyecto para convertir la antigua sede de la Casa de Andalucía de la avenida Alacant en una residencia universitaria sigue adelante y sus impulsores están ultimando su diseño para pedir posteriormente el cambio de usos del edificio y la licencia de obras al ayuntamiento. Así lo aseguró un portavoz de la empresa que está llevando a cabo esta iniciativa, que detalló que, una vez tengan el diseño de la distribución de las plantas, elaborarán el proyecto básico. Entonces, “contactaremos con el ayuntamiento para pedir la licencia de cambio de uso del edificio y poder iniciar las obras”. Por el momento no detallaron cuántas plazas tendrá esta residencia ni tampoco cuando podría estar operativa.

Este edificio de cuatro plantas era conocido históricamente como Calpe-Toló y había sido un hotel municipal de entidades. Sin embargo, a partir del año 2009 se convirtió en la sede de la Casa de Andalucía de Lleida y disponía de una escuela de baile, una sala polivalente, entre otras dependencias. No obstante, el local quedó vacío hace ya algunos meses pero todavía mantiene los carteles y logos de la Casa de Andalucía en su escaparate. A principios de verano también se colocaron dos grandes plafones blancos, pero los trabajos no pueden empezar hasta que el ayuntamiento conceda la correspondiente licencia. Este inmueble está al lado del antiguo lavadero de coches que está en obras para convertirlo en un oratorio de la comunidad musulmana.

La puesta en marcha de este proyecto llega en un momento en que la oferta de residencias de estudiantes en Lleida es más que escasa si se tiene en cuenta su importante población universitaria, que se ve “obligada” a buscar viviendas de alquiler, cuyo coste se ha disparado porque la demanda es muy superior a la oferta. En la actualidad solo hay dos, la que está situada en el campus de Cappont, que abrió en el año 2000, y la de la Vila de Lleida de Ciutat Jardí, inaugurada en 2010. Los precios por una habitación individual es de 490 euros al mes en la primera y de 536 en la segunda, mientras que las dobles cuestan 335 y 466 euros respectivamente. En los últimos años varias empresas han sondeado la posibilidad de construir residencias en varios puntos de la ciudad, como en los barrios de Cappont, Universitat o el Centro Histórico. Precisamente, hace unos años se planteó habilitar una en la plaza del Dipòsit, en el corazón del Barri Antic, pero la iniciativa no llegó a prosperar.