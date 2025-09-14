Investigan un asalto en una casa de Raimat con sus dueños dentro

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un asalto que tuvo lugar el viernes por la noche en una casa de Raimat, según ha podido saber este periódico. El robo se produjo cuando los dueños de la vivienda se encontraban en el interior y el ladrón —que pudo sustraer varios objetos- huyó al ser descubierto con un cómplice que le espera con un vehículo en una calle cercana.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22.00 horas en la calle Ronda, en el centro de la localidad, cuando, al parecer, un individuo accedió ala vivienda por la parte trasera, forzó uno de los accesos y entró en el domicilio. Los residentes escucharon un ruido y descubrieron que estaban siendo víctimas de un robo. El delincuente abandonó la vivienda a toda prisa con varios artículos, perdiendo alguno de ellos durante la huida. Al parecer, escapó con un vehículo conducido por un cómplice que, según los investigadores, se encargaba de vigilar durante el asalto. Las víctimas llamaron al 112 y hasta el lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana, que hicieron una búsqueda por la zona. Los primeros se han hecho cargo de la investigación. Durante la noche no trascendió ningún otro robo en la zona. Hace unos meses se registraron varios casos en la urbanización Golf de Raimat.

En el último año, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han incrementado la vigilancia en l’Horta de Lleida tras el aumento de casos que hubo y que se ha saldado con una decena de arrestos, más de 1.600 actuaciones y más de 400 controles.

Roban 6.000 euros de una lavandería de Pardinyes

Robo en la madrugada de ayer en un establecimiento de Pardinyes. Cuatro individuos se llevaron unos 6.000 euros de la recaudación de la lavandería de autoservicio Speed Queen, situada en la calle Pere de Cavassèquia. El responsable de la lavandería, Albert Mas, explicó a este periódico que “el robo se produjo en apenas tres minutos. Cuatro hombres accedieron al interior a la 1.58 horas y a las 2.01 horas salían por la puerta”. Los ladrones utilizaron una pata de cabra para romper la central de pagos y se llevaron la recaudación de las últimas semanas. “Calculo que unos 6.000 euros”, dijo Mas.

Els lladres van rebentar la caixa en la qual hi havia la recaptació de la bugaderia d’autoservei. - AMADO FORROLLA

Los Mossos se han hecho cargo de la investigación y cuentan con la grabación de la cámara de seguridad. El responsable de la lavandería comentó que “por la manera cómo actúan todo indica que se trata que lo habían planificado y está hechos por personas que se dedican a ello”. Sospechan que días atrás ya habrían forzado por puerta para poder acceder más fácilmente al interior. Agentes de la Policía Científica hicieron ayer una inspección ocular al establecimiento, que tuvo que cerrar al público debido al robo. En el exterior del local colgaron varios cartales con el siguiente mensaje: “Tancat per robatori”.