Roban de madrugada 6.000 euros de una lavandería de Pardinyes: “se produjo en tres minutos”

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Robo en la madrugada de ayer en un establecimiento de Pardinyes. Cuatro individuos se llevaron unos 6.000 euros de la recaudación de la lavandería de autoservicio Speed Queen, situada en la calle Pere de Cavassèquia. El responsable de la lavandería, Albert Mas, explicó a este periódico que “el robo se produjo en apenas tres minutos. Cuatro hombres accedieron al interior a la 1.58 horas y a las 2.01 horas salían por la puerta”. Los ladrones utilizaron una pata de cabra para romper la central de pagos y se llevaron la recaudación de las últimas semanas. “Calculo que unos 6.000 euros”, dijo Mas.

Los Mossos se han hecho cargo de la investigación y cuentan con la grabación de la cámara de seguridad. El responsable de la lavandería comentó que “por la manera cómo actúan todo indica que se trata que lo habían planificado y está hechos por personas que se dedican a ello”. Sospechan que días atrás ya habrían forzado por puerta para poder acceder más fácilmente al interior. Agentes de la Policía Científica hicieron ayer una inspección ocular al establecimiento, que tuvo que cerrar al público debido al robo. En el exterior del local colgaron varios cartales con el siguiente mensaje: “Tancat per robatori”.