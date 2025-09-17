Herido en un pulmón con un arma blanca en el Barri Antic de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un hombre resultó herido en el pecho por arma blanca en la madrugada de ayer en un incidente en la plaza Josep Solans, en el Barri Antic, según ha podido saber este periódico. El herido fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida y los Mossos d'Esquadra se hicieron cargo de la investigación del suceso. La principal hipótesis es que se trata de una autolesión, aunque no ha trascendido si fue de manera accidental o voluntaria.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4.30 horas cuando, al parecer, hubo un incidente entre dos hombres y una mujer que se discutieron. Todo apunta a que uno de ellos, que iba en estado ebrio, quería llevarse a la mujer y otro intercedió.

El primero había acabado clavándose el cuchillo en el pecho, afectando a un pulmón. Al lugar acudieron patrullas de los Mossos y la Guardia Urbana así como una ambulancia del SEM. Tras ser atendido in situ, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico grave. Los policías se entrevistaron con los implicados, que habrían explicado que el herido se autolesionó. No hubo denuncias ni hallaron el arma blanca u objeto punzante.

Cabe recordar que en esta plaza se han producido varios incidentes, uno de ellos el pasado febrero cuando vecinos atacaron a policías en un suceso que se saldó con tres detenidos y tres agentes de los Mossos d’Esquadra heridos. Además, en mayo, Endesa cortó la luz a ocho pisos del número 3 de la plaza tras detectar que llevaba tiempo ‘pinchada’.

Los técnicos de la compañía accedieron al inmueble escoltados por un importante dispositivo de los Mossos d’Esquadra, que contó con al menos cuatro furgonetas del ARRO, para inutilizar las conexiones ilegales a la red eléctrica. En este bloque, en septiembre del año pasado, los Mossos detuvieron a un hombre acusado de vender marihuana que supuestamente cultivaba en una finca.

Por otra parte, la Guardia Urbana decomisó el lunes dos armas blancas en la calle Veguer de Carcassona (Barri Antic) y el Passatge Illes Balears (Mariola).