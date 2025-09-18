La UdL da la bienvenida a los alumnos de programas de movilidad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer el acto de bienvenida del estudiantado de movilidad, en el que intervinieron los vicerrectores de Internacionalización, Antoni Granollers, y de Cultura y Extensión Universitaria, Joan Busqueta, así como la directora del Instituto de Lenguas, Montserrat Casanovas. En los jardines de la facultad de Educación hubo una exhibición de la Colla Bastonera del Pla de l’Aigua .