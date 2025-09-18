El alcalde de Lleida Fèlix Larrosa anuncia multas de hasta mil euros por peleas en la calle

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, anunció ayer en una entrevista en Lleida Televisió que endurecerán las sanciones tanto porprotagonizar peleas en la calle como por tirar basura en la vía pública y en el primer caso concretó que podrán llegar hasta los mil euros. En las últimas semanas se han producido varias peleas en la ciudad, como una con una treintena de implicados el pasado sábado en la Mariola. En agosto hubo al menos dos en ese mismo barrio y en el Barri Antic y en junio también en el Clot y la Zona Alta, entre otras.

Por otra parte, afirmó que están negociando con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) desencallar el plan de la estación, aunque reconoce que existen dificultades como el coste de salvar las vías del tren, la necesidad de crear 18.000 m² de zonas verdes y la definición del modelo de gestión.

No obstante, espera tener novedades tras una reunión prevista para principios de octubre. Sobre el área comercial y de ocio de Torre Salses, que ya dispone de licencia de obras, dijo que sus promotores podrán abrir entre 20 y 30 tiendas, la mayoría de medias y grandes empresas, cifra que contrapuso con los 500 establecimientos que tiene el Eix Comercial.

Respecto al nuevo contrato del servicio de limpieza urbana y recogida de basura, “el concurso más importante de la historia municipal”, dijo que esperan adjudicarlo a la empresa ganadora antes de final de año para que esté en marcha en el primer trimestre de 2026. Además, atribuyó el gran incremento de la tasa de recogida de basuras a una obligación derivada de una directiva europea, pero también a que el anterior gobierno municipal no adaptó las tasas de forma progresiva.

Asimismo, señaló que la renaturalización del espacio del parque de Les Basses destinado a uso ciudadano está prácticamente finalizada, mientras que la licitación del camping como centro de atracción turística está en fase de presentación de propuestas.

La ciudad ha ganado 3.216 habitantes desde el 1 de enero

La Paeria ha tramitado desde el 1 de enero 6.578 altas en el padrón de habitantes de la ciudad de Lleida, así como 3.362 bajas, de modo que este año ha ganado por el momento 3.216 habitantes, según datos municipales. El alcalde afirmó en RAC 1 que “es un trabajazo validar una por una todas las peticiones de empadronamiento, es aboslutamente inasumible”, y alertó de que "si la administración no lo resuelve en tres meses, automáticamente la persona queda empadronada”, por lo que quiere que se pida más información y se hagan verificaciones previas. Además, reiteró que han detectado "falsedad documental, contratos de alquiler falsos, suplantaciones de identidad y arrendatarios que autorizan a terceros a empadronarse con cobros de alquiler de habitaciones”.