El Arnau de Vilanova de Lleida, primer hospital catalán con aval de médicos de Urgencias

El servicio de Urgencias del hospital Arnau de Vilanova de Lleida recibió este jueves la acreditación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) tras cumplir una serie de estándares de calidad asistencial. Un hecho que lo ha convertido en el primer hospital del Institut Català de la Salut (ICS) en conseguri esta distinción por su servicio de Urgencias.

Esta distinción llega después de que una auditoria externa con más de 200 indicadores revisara los plandes y códigos de acrtuación, la disposición de un plan funcional y un gestor documental. También analiza los recursos humanos, instalaciones, equipamientos y su organización funcional y circuitos.

En sus conclusiones, la auditoría destaca la implicación de los profesionales y la mejora continua del servicio con herramientas innovadoras como el uso de asistentes virtuales. “Es un reconocimiento al trabajo en equipo y el trabajo bien hecho de los profesionales de medicina y enfermería”, dijo el director clínico territorial de Urgencias, Oriol Yuguero.