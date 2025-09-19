Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Una vez extinguido el incendio y reconocida la infraestructura, Adif ha informado de que se ha restablecido la circulación de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. La circulación quedaba interrumpida por ambas vías entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria) por un incendio próximo a la vía.

Desde Renfe aseguran que una vez controlado el incendio entre Alcolea del Pinar y Medinaceli y comprobada la seguridad de la circulación ferroviaria, se reanuda el servicio en las líneas de Alta Velocidad afectadas. Los trenes detenidos irán recuperando paulatinamente la marcha.