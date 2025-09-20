Denuncian el robo de flores en varias jardineras de Lleida

La asociación Escocells Lleida denunció ayer “la práctica habitual y constante de algunos vecinos incívicos” de robar las plantas y flores de las jardineras públicas de la ciudad. Por desgracia, no es algo nuevo, “pero sí muy cargante, dañino para todos y que ocurre en diferentes puntos de la ciudad”, aseguran desde la entidad. El caso más reciente ha ocurrido esta semana en la calle Acadèmia, “donde han desaparecido alrededor de medio centenar de plantas y flores de las jardineras que hay al lado de la calzada”. Días antes ocurrió lo mismo en las jardineras de la avenida Pla d'Urgell, en La Bordeta, donde “desaparecieron” más de la mitad de las flores. “Ánimos incívicos, que ya os quedan pocas”, denunció la asamblea de La Bordeta a través de una publicación en redes sociales. Al respecto, desde Escocells Lleida detallaron que “además de Acadèmia y Pla d'Urgell, nos consta que también han ocurrido robos de plantas en la plaza Escorxador, en las calles Sant Antoni o en las jardineras que hay en los porches de la plaza Paeria, por lo que no hablamos de casos aislados, es una práctica habitual que nos perjudica a todos como ciudadanos”. Desde la entidad recordaron que el hecho de robar estas plantas “es un acto muy inútil, porque en la tienda apenas valen un euro y, además, si se arrancan morirán al poco tiempo por mucho que se transplanten, no tiene ningún sentido lo que hacen algunos”.

A pesar de ello, desde Escocells Lleida se muestran muy agradecidos con la labor de las nuevas empresas del servicio de jardinería, Urbaser y Raga. “Cuando informamos de estas incidencias, al día siguiente lo replantan y los felicitamos, es un trabajo de equipo”, concluyen desde la entidad.