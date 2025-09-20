El Govern recibe el primero de los cuatro trenes eléctricos que circularán por la línea Lleida-Terrassa

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Govern ya ha recibido el primero de los cuatro trenes eléctricos que circularán por la línea Lleida-Terrassa a partir del verano que viene, cuando está previsto que Ferrocarrils de la Generaltiat (FGC) asuma el servicio. El primer convoy se ha presentado este sábado en las instalaciones del Pla de Vilanoveta, en Lleida, donde durante los próximos meses se harán las pruebas de validación y homologación. Está previsto que los otros tres trenes lleguen entre el mes de noviembre y en abril del año que viene. Todas las unidades son accesibles y tienen una capacidad para 439 viajeros, 164 de los cuales sentados. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que el Govern trabaja para "poner a punto" el sistema ferroviario para que sea "puntual y fiable".