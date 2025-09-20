SEGRE

El Govern recibe el primero de los cuatro trenes eléctricos que circularán por la línea Lleida-Terrassa

La consellera Paneque destaca la apuesta para "poner a punto" el sistema ferroviario para que sea "puntual y fiable"

La consellera Sílvia Paneque y el resto de autoridades en la estación del Pla de Vilanoveta, delante del nuevo tren de FGC que circulará por la línea Lleida-Terrassa.

La consellera Sílvia Paneque y el resto de autoridades en la estación del Pla de Vilanoveta, delante del nuevo tren de FGC que circulará por la línea Lleida-Terrassa.Roger Segura / ACN

Lluís Serrano
Publicado por
redacció

Creado:

Actualizado:

El Govern ya ha recibido el primero de los cuatro trenes eléctricos que circularán por la línea Lleida-Terrassa a partir del verano que viene, cuando está previsto que Ferrocarrils de la Generaltiat (FGC) asuma el servicio. El primer convoy se ha presentado este sábado en las instalaciones del Pla de Vilanoveta, en Lleida, donde durante los próximos meses se harán las pruebas de validación y homologación. Está previsto que los otros tres trenes lleguen entre el mes de noviembre y en abril del año que viene. Todas las unidades son accesibles y tienen una capacidad para 439 viajeros, 164 de los cuales sentados. La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha destacado que el Govern trabaja para "poner a punto" el sistema ferroviario para que sea "puntual y fiable".

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking