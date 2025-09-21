Empieza el 21 Activa't al Casal! con catorce actividades gratuitas para mujeres

Cartel de la edición de este año de Activa't al Casal!Ayuntamiento de Lleida

El programa Activa't al Casal celebra su edición 21 y ofrece 14 actividades gratuitas con el objetivo de fomentar el empoderamiento, el bienestar y la cohesión social de las mujeres de Lleida.

Entre las novedades de este año, destacan el taller de Escacs i Dones, donde colabora la academia Josep Oms y la experta Laura Larroca Pons; el seminario Plena-ment, que aborda como tener una atención llena; el Café de les Dones, una serie de encuentros mensuales con la voluntad de compartir inquietudes, hacer red y combatir la soledad; y el taller de Alimentació Saludable, donde participa la cooperativa Recoop y se impartirán sesiones centradas en la salud y la sostenibilidad alimentaria.

Además, también se ha incrementado la oferta de cursos como el de Autodefensa feminista, Salud 360 o L'Advocada a prop para poder acercar las propuestas a las entidades de mujeres de los diferentes barrios de Lleida.

Es un programa organizado por el Casal de la Dona- CIAD bajo la coordinación de la Regidoria de Polítiques Feministes de l'Ajuntament de Lleida, que pretende consolidar el Casal como un espacio de referencia para las mujeres del municipio, a la vez que promueve el liderazgo, la calidad de vida y la salud.

El ciclo se inaugurará el próximo jueves 2 de octubre a las 18 horas en la sala polivalente del museo Morera de Lleida, donde la artista Alba Mascarella interpretará "Rapsodia en clau de génere". La entrada al acto es libre.

Las inscripciones se abren el lunes 22 de septiembre en el Casal de la Dona, por teléfono (973 700 461) o por correo electrónico (politiquesfeministes@paeria.cat).