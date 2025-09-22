Comienza la campaña de vacunación contra la gripe para mayores y geriátricos

Los mayores de 80 años son uno de los principales grupos de riesgo. - NACHO GALLEGO/EFE

El departamento de Salud de la Generalitat inicia hoy la campaña de vacunación contra la gripe y la covid dando prioridad a la protección en las residencias de mayores (hay 63.000), las personas de más de 80 años, el personal sanitario, las mujeres embarazadas y quienes reciben atención domiciliaria, además de incluir, como novedad, a los niños de seis meses a cinco años entre los grupos preferentes.

Para estos últimos, que solo recibirán la vacuna antigripal, se prioriza la inmunización por vía intranasal para los mayores de dos años.

El objetivo central de la campaña consiste en reforzar la inmunización de los grupos más expuestos a complicaciones derivadas de ambos virus respiratorios, cuyas tasas de incidencia se incrementan durante los meses fríos.

Para la campaña, Salud ha adquirido 1,6 millones de dosis de la vacuna antigripal con una inversión de 14 millones de euros. Paralelamente, distribuirá las dosis necesarias de la vacuna contra la covid para los colectivos incluidos en las recomendaciones sanitarias.

El despliegue, dirigido a prevenir ingresos y cuadros severos durante la temporada de mayor circulación de los virus, sigue las directrices de la OMS (Organización Mundial de la Salud) para la gripe, y de las autoridades sanitarias para la adaptación vacunal frente a las variantes actuales del coronavirus que desató la pandemia

La segunda fase de la campaña comienza el 13 de octubre, cuando la vacunación se ampliará al resto de colectivos recomendados: personas de 60 años o más, personas de riesgo de edad inferior, residentes en centros de atención a la discapacidad, personal docente y trabajadores de servicios esenciales.