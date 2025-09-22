Joan Crespo, nuevo presidente de la asociación de vecinos del Secà

Joan Crespo se convirtió ayer en el nuevo presidente de la asociación de vecinos del Secà de Sant Pere de Lleida al ser el único candidato que se presentó en la asamblea extraordinaria. Crespo, que también es presidente de la asociación de jubilados del barrio, releva a José Carreiro, que llevaba en el cargo desde 2019 y lo deja por motivos personales. Durante su presidencia, Carreiro revitalizó la asociación y llevó a cabo numerosas iniciativas y actividades en el barrio. Sobre la asamblea, destacaron que transcurrió sin tensiones “y todo ha funcionado con normalidad, e incluso Crespo se ha mostrado predispuesto a celebrar otra asamblea vecinal extraordinaria si en los próximos días se quisiera presentar otro candidato al cargo”, señaló Carreiro. Además de la presidencia, también entraron nuevas personas en la junta para colaborar en la elaboración de las actividades de la asociación. Además del Secà, en las próximas semanas también se elegirán los nuevos presidentes de los barrios de La Bordeta y Els Mangraners.