Denuncian otro apuñalamiento en la plaza Ricard Viñes de Lleida una hora antes del de Balmes

La Zona Alta de Lleida registró la noche del sábado al domingo dos agresiones con arma blanca. A la que hubo sobre la 1.00 horas del domingo en la calle Balmes, en la que cuatro hombres agredieron y apuñalaron en el brazo y en una pierna a otro, como avanzó SEGRE ayer , hay que sumar otro incidente que se produjo a las 23.50 horas en la plaza Ricard Viñes cuando se pelearon dos hombres y uno de ellos agredió al otro con un arma blanca.

El presunto autor fue detenido poco después por la Guardia Urbana, según informaron ayer fuentes municipales. La Policía Local fue requerida a las 23.50 horas del sábado por una pelea entre dos personas en la plaza Ricard Viñes. A su llegada, los agentes localizaron a un individuo herido, que explicó que, tras una discusión, otro individuo le había atacado con un arma blanca, pudo defenderse y el agresor huyó del sitio.

La víctima fue trasladada a un centro médico para ser atendida y se alertó al resto de unidades para iniciar la búsqueda del agresor. Otra patrulla localizó al sospechoso a las 0.10 horas y procedió a su detención por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

La teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, explicó que “el fin de semana se produjeron dos peleas con arma blanca. En el caso de Balmes, fue fruto de una pelea por un robo y no hay detenidos. Los Mossos d’Esquadra se han hecho cargo de la investigación. Hubo otra en Ricard Viñes, fruto de una pelea entre dos conocidos”.

Asimismo, añadió que “continuamos con la presencia policial en la calle, especialmente estos días que tenemos mucha actividad con el Obert del Centre Històric y les Festes de la Tardor. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra están aplicando el plan Daga para interceptar armas blancas y continuaremos con esta presencia policial”.

Otros 8 hombres arrestados durante el fin de semana

La Guardia Urbana detuvo entre la madrugada del sábado y la madrugada de ayer a otras ocho personas. Dos jóvenes de 20 y 26 años fueron arrestados la madrugada del sábado por intentar robar una bici a un hombre en la plaza Pau Casals. La madrugada del domingo detuvieron a un hombre de 54 años que tenía en vigor una orden de arresto de un juzgado Penal de Lleida y a otro de la misma edad acusado de maltratar a su expareja en Paer Casanovas.

Esa misma noche hubo otros dos individuos detenidos por un robo con fuerza y una orden búsqueda, respectivamente. Por último, el domingo por la noche procedieron al arresto de un individuo de 29 años acusado de maltratar a su pareja y la madrugada de ayer, a un vecino por romper una orden de alejamiento en Balàfia.