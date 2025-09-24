SEGRE

Charla informativa del Plan de Barrios para los comerciantes

La sesión se hizo en el edificio del Casino de avenida Blondel. - JORDI ECHEVARRIA

El ayuntamiento celebró ayer en el Espai d'Innovació del Comerç, situado en el antiguo edificio del casino de avenida Blondel, una charla sobre el Plan de Barrios de la Generalitat dedicado al comercio y sus entidades. Cabe recordar que el ayuntamiento prevé aprovechar esta iniciativa para llevar a cabo la transformación y modernización del Centro Histórico y podría llegar a recibir hasta 25 millones de euros del Govern. A la charla asistieron los ediles Roberto Pino y Pilar Bosch.

