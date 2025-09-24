Quejas por obras de una línea eléctrica en l’Horta de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de l'Horta sur denunció ayer que los promotores de la línea eléctrica en construcción entre Alcarràs y Lleida estarían llevando a cabo obras en un tramo de la partida de Quatre Pilans donde todavía no tienen concedida la licencia municipal.

Un portavoz de Solaria, la empresa promotora, aseguró que se están haciendo preparativos porque están autorizados a hacer trabajos en cota 0, a la espera del permiso. Indicó que se dejaron materiales en un terreno, con la autorización del propietario, pero no se abrió ninguna zanja en la zona restringida.

No obstante, los vecinos aseguraron que operarios abrieron una zanja de unos 100 metros donde presuntamente no tendrían licencia. La Paeria, por su parte, explicó que los servicios técnicos municipales inspeccionarán hoy los trabajos para verificar que no se actúa fuera del ámbito autorizado en la licencia.