Denuncian vandalismo en la plaza Pare Sanahuja de Lleida

La asociación de vecinos de Noguerola denunció ayer los actos vandálicos que recientemente se han producido en la plaza Pare Sanahuja, donde un grupo de personas ha destrozado varias veces el decorado de la zona. Una portavoz de la entidad señaló que “cuando el año pasado talaron por seguridad dos árboles de la plaza pusimos un tronco decorativo para recordarlos y recientemente colocamos también unas pajaritas y unos patos de madera en las zonas ajardinadas. Sin embargo, hace unas semanas encontraron estas ornamentaciones destrozadas en el suelo, las repusieron y, al cabo de pocos días, las volvieron a hallar rotas.

“Consideramos que no hay ningún motivo para justificar la destrucción de unos elementos ornamentales surgidos de la dedicación vecinal con la voluntad de hacer más amable nuestro barrio”, lamentó la entidad.