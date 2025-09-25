SEGRE

Un herido en un accidente en la N-240 en Lleida con un camión y dos furgonetas implicados

El afectado ha sido trasladado al hospital Arnau de Vilanova con heridas leves

Un ferit en un accident a l'N-240 a Lleida amb un camió i dos furgonetes implicats
Lluís Serrano
Vídeo: Pau Pascual Prat

Una persona ha resultado herida leve este jueves al mediodía en un accidente en la N-240 en el término municipal de Lleida. Según el Servicio Catalán de Tráfico, en la colisión se han visto implicados un camión y dos furgonetas y el herido ha sido evacuado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Con respecto a la incidencia vial, se da paso alternativo a la altura del punto kilométrico 85 (consulta el estado del tráfico).

