Un herido en un accidente en la N-240 en Lleida con un camión y dos furgonetas implicados

Publicado por segre Vídeo: Pau Pascual Prat Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida leve este jueves al mediodía en un accidente en la N-240 en el término municipal de Lleida. Según el Servicio Catalán de Tráfico, en la colisión se han visto implicados un camión y dos furgonetas y el herido ha sido evacuado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Con respecto a la incidencia vial, se da paso alternativo a la altura del punto kilométrico 85 (consulta el estado del tráfico).

Ampliaremos la información