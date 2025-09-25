Un herido en un accidente en la N-240 en Lleida con un camión y dos furgonetas implicados
El afectado ha sido trasladado al hospital Arnau de Vilanova con heridas leves
Una persona ha resultado herida leve este jueves al mediodía en un accidente en la N-240 en el término municipal de Lleida. Según el Servicio Catalán de Tráfico, en la colisión se han visto implicados un camión y dos furgonetas y el herido ha sido evacuado por el SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Con respecto a la incidencia vial, se da paso alternativo a la altura del punto kilométrico 85 (consulta el estado del tráfico).
