Queja vecinal por un centro de carburantes en l’Horta de Lleida que reabrirá tras 18 años cerrado

Vecinos de la Plana del Bisbe, junto a la carretera de Corbins en la salida de Lleida, lamentan que la Paeria haya concedido la licencia ambiental para reabrir un centro de almacenamiento y distribución de gasoil a vehículos cisterna en el número 42 de la partida. Presentaron alegaciones al asegurar que está en mal estado porque su actividad cesó hace más de 18 años y no se ha mantenido.

Así, no consideran que haya una “actividad existente” que permita eximir la incompatibilidad de la actividad en una zona no urbanizable, tal como respondió el ayuntamiento a sus alegaciones, que fueron desestimadas. Los vecinos afirman tener miedo de que los depósitos subterráneos estén deteriorados y puedan ocasionar filtraciones, así como de la posible contaminación acústica. También explican que el proyecto prevé verter las aguas pluviales en el alcantarillado municipal, pero la Plana del Bisbe no dispone de red general de alcantarillas.

Por su parte, el ayuntamiento señaló que, de acuerdo con la ley de prevención y control ambiental de las actividades, la actividad deberá pasar un control ambiental previo a su puesta en funcionamiento. Un responsable de la empresa promotora, Distribuidora Intermediaria Lara SL, afirmó que las instalaciones se reabrirán con toda la seguridad cuando obtengan todos los permisos que lo avalen.