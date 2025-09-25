Una obra controvertida: la remodelación de la calle Hostal de La Bordeta de Lleida causa una bajada de clientes en los comercios

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La remodelación de la calle Hostal de La Bordeta de Lleida está causando controversia entre los comerciantes del tramo en obras, entre Ignasi Bastús y la avenida de Flix. La mayoría coincide en que su clientela ha bajado desde el 1 de septiembre, cuando la vía se cortó al tráfico para empezar unos trabajos que deberán acabar antes del 31 de diciembre. No obstante, las opiniones son dispares en cuanto a la conveniencia de convertir la calle en una plataforma única y ampliar las aceras, lo que comportará la pérdida de un carril de circulación y de plazas de parking, aunque se mantendrán todos los del lado par.

“Nuestros clientes, muchos de pueblos cercanos, no vienen al no poder aparcar cerca”, lamenta Maite Pou, responsable de la tienda de ropa La Mainada. Explica que “muchos vecinos estaban confundidos porque no estaban informados de las obras” y recuerda que cuando se plantearon “recogimos 500 firmas en contra”. Asimismo, lamenta que la Paeria no haya ofrecido exenciones de impuestos a los comerciantes mientras duran los trabajos. “Me parece bien que se arregle la calle, pero habría sido mejor en verano”, añade. Otra comerciante valora que las obras son “necesarias”, pero “nos están causando una gran bajada de ventas porque las personas mayores que llevan carros tienen muchas dificultades para acceder” a la tienda. También considera que se verán perjudicados por la pérdida de plazas de parking y de un carril.

Por contra, la titular de La Botiga de la Cris, Cristina Biescas, piensa que la reducción de aparcamientos “no afectará tanto porque ganamos una fila entera en la calle Juneda y más plazas en Ignasi Bastús”. Asimismo, “no me parece mal ganar un metro de ancho en las aceras”, añade. La propietaria de la tienda de ropa Gemma también valora que los trabajos “supondrán una mejora”, pero muestra su preocupación por las posibles inundaciones en casos de lluvia intensa. “En el proyecto no quedaba clara la dirección de la pendiente”, indica. Asimismo, en el bar El Toc celebran que podrán ampliar su terraza cuando se ensanche la acera, aunque consideran que las obras no les habrían afectado tanto en verano.