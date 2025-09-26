Adjudicado el proyecto de la sede única del Govern en el solar de Magisteri

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Generalitat ha adjudicado la redacción del proyecto de su sede unificada en el solar de Magisteri al equipo de arquitectos formado por la UTE Garcés de Seta Bonet Arquitectes y Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament, SL., que se presentó con el lema “La5euNova”. El jurado analizó 29 propuestas y acordó por unanimidad la ganadora, así como otras 4finalistas, que recibirán 5.000 euros. Los vendedores deberán redactar el plan de mejora urbana, el anteproyecto, el proyecto básico y el ejecutivo, y dirigir las obras. El presupuesto base de licitación es de 3.104.727,81 € (sin IVA) y el valor estimado del contrato, de 4.181.415,26 ( sin IVA). Está previsto que el equipo ganador inicie el diseño del proyecto a partir de enero de 2026. Esta UTE es la que este año ganó el concurso para el diseño del hub audiovisual Catalunya Media City en les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs.

El jurado valoró cómo el proyecto adapta el equipamiento al solar, su permeabilidad y la generación de un espacio urbano semipúblico vinculado al parque del Turó de la Seu Vella. El edificio tendrá 20.000 metros de techo, acogerá hasta 1.300 trabajadores y centralizará la mayoría de servicios del Govern, ahora diseminados, e incluirá una Oficina de Atención Ciudadana para todos los trámites de la Generalitat. El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, destaca que este paso concreta un acuerdo de la comisión bilateral con la Paeria y “ejemplifica el compromiso con Lleida”. El alcalde, Fèlix Larrosa, agradeció la “celeridad y la colaboración” del Govern.