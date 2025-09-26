BARRIOS
La asociación de vecinos de La Bordeta busca socios para renovarse
Vecinos de La Bordeta se reunieron ayer para buscar la adhesión de nuevos socios a su asociación de vecinos, cuya junta se renovará próximamente tras la marcha de Mari Carme Guerrero, que fue la presidenta durante 20 años. A partir de ahora se abrirá un período de 15 días para presentar candidaturas a la presidencia, y las elecciones están previstas para el día 30 de octubre. Uno de los candidatos confirmados es Juanjo Gatius.