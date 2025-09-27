Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La teniente de alcalde Carme Valls celebró que la Generalitat ha confirmado que la Paeria ha conseguido los objetivos del plan de saneamiento después de que la ratio de endeudamiento se redujera hasta el 56% en el 2024. En el pleno también se votó favorablemente la modificación de crédito del presupuesto de la Paeria (con 2 votos en contra de Vox y 6 abstenciones del PP y Comú). La modificación, de 1,7 millones, permitirá adecuar un espacio para el Colectivo Cultural de Cappont o llevar a cabo las obras para el nuevo centro cívico de Instituts-Santo Ignasi, entre otras medidas. Por otra parte, Larrosa expresó su “compromiso para avanzar en la conversión” de un local de la parroquia de Santa Maria Magdalena en un centro cívico para el Hoyo, largamente reivindicado por su asociación de vecinos. Explicó que “tenemos las conversaciones abiertas con el obispado” y que las negociaciones del nuevo convenio se centran ahora en los años que durará “para poder garantizar las inversiones y que las amortizaciones sean satisfactorias”. Lo explicó a instancias del ruego del edil del Común, Laura Bergés, que lamentó que “se ha aprobado una prórroga precaria de tres años sobre un espacio reducido y con un compromiso económico insuficiente”.