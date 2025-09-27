La Fiscalía pide aumentar las penas por las plantaciones de marihuana

Las fiscalías especializadas en delitos de drogas apuntan a que las penas previstas en el Código Penal en relación con la marihuana son “demasiado benévolas”. En este sentido, el delegado de Lleida apunta a que si el alijo es inferior a los 10 kilos de peso neto la pena es de uno a tres años, lo que, salvo que consten antecedentes penales, implica que no se ingresará en prisión. Añade que a esto se une a la detención cada vez más frecuente de extranjeros en situación de ilegalidad que son quienes trabajan en estas plantaciones, en muchos casos, apunta, “explotados por la organización” y que, finalmente, como coautores o víctimas desaparecen del territorio español “generando cada vez mayor impunidad”.

En la memoria, la Fiscalía General del Estado destaca que en Catalunya se da un fenómeno de “cierta tolerancia” respecto a la “implantación resistente y sostenida” tanto en el cultivo y producción de cannabis como en el tráfico a gran y pequeña escala. Advierte sobre el peligro que supone que Catalunya pase de ser zona de tránsito, esencialmente de hachís, a territorio principal de producción al notar un incremento de la marihuana de producción autóctona.

En este sentido, alerta del peligro que supone esta actividad delictiva por la implantación del crimen organizado, constatando las fiscalías catalanas que se han dado ya episodios de enfrentamientos con armas de fuego entre tramas delincuenciales relacionados con el robo de plantas y cosechas de marihuana. “Una oscura realidad”, aseguran, que viene creciendo desde hace años con “episodios de gran violencia”. Otro aspecto del que muestran su preocupación es la “empatía con el fenómeno cannábico” y la proliferación de clubes cannábicos, sobre todo en Barcelona.

También tratan sobre el consumo entre los más jóvenes, como en el caso de la Fiscalía de Baleares, que alerta de que el consumo de marihuana se inicia entre los 9 y 10 años, y considera que podría ser un importante problema de salud pública por el riesgo de desarrollo de enfermedades mentales.

En el caso de las comarcas leridanas, la Fiscalía registró 191 diligencias por delitos de drogas en 2024, de las que 39 fueron por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Entretanto, la Fiscalía Especial Antidroga defiende la introducción de un subtipo agravado en el delito de defraudación eléctrica cuando es para el cultivo de marihuana ante el “escandaloso” incremento de plantaciones indoor. Considera que deben introducirse penas de prisión por los daños que ocasionan, desde cortes en el suministro eléctrico a incendios.