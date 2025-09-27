The Tyets, íntimos y electrónicos en un club de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Bambú Club de Lleida, al lado de la discoteca Biloba, acogerá el viernes 3 de octubre (18.00 h) una de las sesiones Coffee Parties de Ron Pujol, con el dúo de Mataró The Tyets en su formato exclusivo de DJ siete house-tech. Una cita musical íntima, con aforo limitado y entrada a 2 euros, en los que también participarán los DJ Alex O'clock y Matt Lasong. Esta Coffee Party –formado que el día 2 recalará también en el Real Club de Polo de Barcelona- está pensada para generar una conexión directa entre artistas y público, en un espacio singular y con aforo muy limitado.