Acaban las obras de restauración del claustro de la Seu Vella

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Les obras de restauración de la cubierta del claustro de la Seu Vella han finalizado este martes, después de un proceso que se inició en abril. Sólo queda retirar completamente los materiales utilizados durante la actuación, mientras los operarios han desmontado este martes la grúa que ha estado presente en la zona durante más de un año. El proyecto ha contado con una inversión global superior al millón de euros, consolidando así uno de los elementos más emblemáticos del conjunto monumental leridano.

En paralelo a esta intervención, continúan los trabajos en el Baluard del Rei y en la Llengua de Serp, donde se están invirtiendo aproximadamente 650.000 euros. El alcalde Fèlix Larrosa ha destacado esta mañana que es "la primera vez que se actúa para consolidarlo" y ha señalado que estas obras tienen una previsión de finalización en los próximos 20 o 30 días. Uno de los contratiempos de esta fase ha sido el hundimiento parcial de una sección de la muralla, incidente que, según ha explicado Larrosa, se ha abordado con celeridad para minimizar el impacto en el calendario previsto.

Además de las intervenciones en curso, los responsables técnicos del Departamento de Cultura analizarán este jueves el cimborio de la nave central, donde hace aproximadamente dos semanas se detectó una gotera. Los expertos sospechan que podría haberse obstruido una canalera, hecho que, combinado con las intensas lluvias recientes, habría provocado la filtración de agua.

Planificación estratégica para la conservación

La Concejalía trabaja actualmente en la redacción del Plan de murallas, un documento estratégico que determinará las intervenciones prioritarias en el conjunto monumental. Este proyecto ejecutivo, que se espera que esté terminado entre junio y julio de 2025, servirá como hoja de ruta para las futuras actuaciones de conservación y restauración.

El alcalde ha anunciado también que la próxima semana recibirán la visita del secretario de Estado de Cultura, encuentro que aprovecharán para tratar varios asuntos relacionados con el patrimonio cultural de la ciudad, incluyendo la Seu Vella y otras cuestiones como las relacionadas con el Museo Morera y la conservación de las termas romanas descubrimientos en su emplazamiento.