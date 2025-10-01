Retenciones en la N-II entre Lleida y Alcarràs: hay un tramo con un solo carril por obras

Retenciones ayer en el tramo de la N-II afectado por las obras de la línea eléctrica. - JORDI ECHEVARRIA

La segunda fase de las obras de la línea eléctrica de Rascon Solar en el tramo de la N-II entre Lleida y Alcarràs están causando numerosas retenciones desde ayer, cuando se instalaron semáforos en el cruce con la Sèquia Major y la carretera de la Caparrella para regular el paso de los vehículos por un solo carril. Un vecino aseguró que la cola de vehículos llegaba hasta Alcarràs y que llegó a estar media hora parado.

Se prevé que los trabajos duren hasta principios de noviembre. Mientras tanto, los tramos afectados se irán abriendo a medida que la obra avance, hasta llegar al camino de Collestret en Alcarràs.

La primera fase se demoró más de lo previsto, ya que empezaró en abril y no terminó hasta septiembre. Para estos trabajos el tráfico hacia Alcarràs se desvió por la Caparrella, lo que causó quejas de los vecinos.