SEGRE
directe

XII Jornades per a l'excel·lència des d'Esterri d'Àneu

Detenido un hombre tras una pelea en la avenida Balmes de Lleida

El altercado se produjo hacia las 21.00 horas

Imagen de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida. - SEGRE

Imagen de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida. - SEGRE

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Un hombre fue detenido ayer por la noche por su supuesta implicación en una pelea en la avenida Balmes. El altercado se produjo hacia las 21.00 horas y al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra. 

Uno de los presuntos implicados fue arrestado, al parecer como supuesto autor de un delito de lesiones. Los Mossos también pidieron colaboración a la Guardia Urbana para poder identificar, localizar y arrestar a una segunda persona. No trascendieron más detalles.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking