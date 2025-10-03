Detenido un hombre tras una pelea en la avenida Balmes de Lleida

Imagen de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida. - SEGRE

Un hombre fue detenido ayer por la noche por su supuesta implicación en una pelea en la avenida Balmes. El altercado se produjo hacia las 21.00 horas y al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra.

Uno de los presuntos implicados fue arrestado, al parecer como supuesto autor de un delito de lesiones. Los Mossos también pidieron colaboración a la Guardia Urbana para poder identificar, localizar y arrestar a una segunda persona. No trascendieron más detalles.