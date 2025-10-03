Detenido un hombre tras una pelea en la avenida Balmes de Lleida
El altercado se produjo hacia las 21.00 horas
Un hombre fue detenido ayer por la noche por su supuesta implicación en una pelea en la avenida Balmes. El altercado se produjo hacia las 21.00 horas y al lugar acudieron patrullas de los Mossos d'Esquadra.
Uno de los presuntos implicados fue arrestado, al parecer como supuesto autor de un delito de lesiones. Los Mossos también pidieron colaboración a la Guardia Urbana para poder identificar, localizar y arrestar a una segunda persona. No trascendieron más detalles.
Lleida
