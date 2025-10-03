Roban joyas, dinero y objetos de valor en un chalet de la Cerdera, en el límite entre Alpicat y Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un robo que hubo ayer al mediodía en una casa de una urbanización de la Cerdera, en el término de Alpicat en el límite con el municipio de Lleida, según ha podido saber este periódico. Se cometió cuando no había nadie en su interior.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 13.30 horas en un chalet de la calle Sant Francesc, en la urbanización Buenos Aires. Al parecer, los ladrones accedieron al jardín y forzaron una ventana de la cocina, situada en la parte trasera del chalet.

Una vez en el interior, se llevaron joyas, dinero y objetos de valor. Huyeron rápidamente porque saltó la alarma. Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía catalana, que no localizaron a los sospechosos. La calle Sant Francesc se encuentra a escasos metros de la carretera N-240 y de la A-22.

Este robo se suma al que se cometió el domingo y a los dos intentos que hubo el miércoles en el barrio de Vila Montcada, lo que ha generado inseguridad entre los vecinos (ver desglose).

Los hurtos en domicilios suelen repuntar con la llegada del otoño, cuando hay menos horas de sol. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana han incrementado la vigilancia en l’Horta y en urbanizaciones para combatirlos.

Vila Montcada se plantea un somatén y vigilantes

La asociación de vecinos de Vila Montcada se plantea la creación de somatenes y contratar vigilancia privada tras los últimos robos o tentativas en domicilios que han registrado estos días. Así lo aseguró ayer su presidente, Lluís Carrera, que explicó que “los ladrones actúan a cualquier hora con total impunidad y sin temor, por el contrario somos los que estamos atemorizados ya que acceden aunque los dueños estén dentro”.

“Los vecinos nos sentimos de nuevo desprotegidos; el ayuntamiento prometió la instalación de cámaras pero no llegan. Además, la frecuencia de vigilancia policial se ha relajado mucho”, añadió. Por ello, afirmó que “esta intranquilidad nos hace plantear varias opciones para protegernos, entre ellas crear somatenes o contratar vigilancia privada”.

Por su parte, desde la Paeria afirmaron que se apoya al vecindario y se está trabajando para garantizar la seguridad en toda la ciudad. Añadieron que se está en la fase final del proceso de licitación para la instalación de nuevas cámaras de seguridad en l’Horta, que permitirán mejorar la seguridad en las diferentes partidas y áreas más cercanas, como es el caso de Vila Montcada. Se empezarán a instalar a principios de 2026. La Guardia Urbana también reforzará la vigilancia para prevenir robos.