El congreso estatal del alumbrado, en la Llotja

Lleida acogerá en mayo que viene la 52.ª edición del Simpósium Estatal del Alumbrado, un encuentro que reunirá profesionales, empresas, instituciones y expertos del ámbito de la iluminación exterior. Lo organiza el Comité Español de Iluminación y ayer escogió la candidatura de Lleida como la ganadora.

El salón se celebrará en el palacio de congresos de la Llotja y congregarán más 300 profesionales de todo al Estado en una edición que estará centrada a debatir sobre las nuevas innovaciones tecnológicas y la difusión de buenas prácticas en el sector.

Aprovechando la ocasión, el gobierno municipal presentará la puesta en marcha del nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado público, que permitirá renovar un total de 15.000 puntos de luz y dotarles de tecnología led, lo cual mejorará de forma considerable su eficiencia.