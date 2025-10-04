Vecinos de l'Horta de Lleida piden mejorar el mantenimiento de los caminos

Publicado por segre LÉRIDA Creado: Actualizado:

Las asociaciones de vecinos de l'Horta reclamaron ayer mejorar el mantenimiento de los caminos al detectar varios “puntos peligrosos” por todas las partidas a causa de que no se desbrozan o por el mal estado del firme.

Un ruego que hizo el presidente de la comisión de l'Horta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Francesc Montardit, en la comisión especial del ayuntamiento. “Este tema lleva cierto retraso y poca previsión económica”, lamentó Montardit, que adelantó que de cara a la próxima campaña de mantenimiento “pediremos hacer una revisión de las actuaciones previstas para ver como mejorar este servicio clave para los vecinos”.

El dirigente vecinal también pidió repasar la señalización horizontal de los caminos antes de que lleguen las nieblas. “Es muy necesario para la seguridad vial, especialmente si se circula de noche”, añadió.

Por otra parte, el Comú remarcó ayer la necesidad de elaborar un mapa de los espacios agrarios y un inventario de las parcelas en desuso para crear un banco de tierras para “dar oportunidad a nuevos campesinos y mantener la producción local”