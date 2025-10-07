Agrobiotech, al 85% de ocupación a 8 semanas de su primera edición

La segunda carpa que la Fira ha instalado para Municipàlia y Agrobiotech y, al fondo, el nuevo pabellón desmontable. - JORDI ECHEVARRIA

La primera edifición del certamen Agrobiotech Innovation Forum, sucesor de la Fira de Sant Miquel y destinado exclusivamente a profesionales del sector agrario, ya tiene contratado más del 85% de la superficie de ocupación para expositores, a casi dos meses de su celebración, prevista del 25 al 27 de noviembre.

Participarán más de 250 empresas y está prevista la asistencia de 14.000 profesionales, con el objetivo de reunir a los principales actores de la cadena de valor agroalimentaria de sur de Europa. Se centrará sobre todo en la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia y participará el sector de los tractores al completo, mientras que hasta ahora la mayoría iban un año a Sant Miquel y otro a la Fira de Sant Josep de Mollerussa. De hecho, se exhibirá maquinaria de alta tecnología, robótica, biotecnología, gestión inteligente del agua, energías renovables y bioeconomía.

Los expositores se estructurarán en seis áreas: maquinaria y tecnología agrícola, producción agrícola, ganadería, agua, energía y sostenibilidad, y bioeconomía. Asimismo, habrá cuatro áreas de conferencias, una Startup Arena, espacios de networking y demostraciones tecnológicas en vivo.

Antes del Agrobiotech, la Fira de Lleida acogerá el salón de equipamientos municipales Municipàlia, que se celebrará entre los días 21 y 23 de este mes (es bianual). Según indica la página web, por el momento está confirmada la participación de más de 310 expositores.

Para este certamen está previsto estrenar el nuevo pabellón desmontable, cuyo montaje está en la fase final, así como una segunda carpa de grandes dimensiones ubicada junto a este equipamiento y el pabellón 3. Esta instalación se sumará a la carpa de 2.500 metros situada frente al pabellón 4 que ya se utilizó del 27 al 29 de septiembre en la feria MOS, también hederedera de Sant Miquel, pero centrada en los productos de proximidad y la gastronomía, destinada al público general y que tuvo muy buena acogida.

La Fira espera que Agrobiotech sea también un éxito, puesto que se acordó con el sector el desdoblamiento de Sant Miquel en dos certámenes y dedicar uno de ellos, desplazado a noviembre, solo a los profesionales del sector agrario.