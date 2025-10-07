Charla sobre la obra de Abdulrazak Gurnah, próximo Honoris de la UdL

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La profesora de la Universitat de Lleida (UdL), Esther Pujolràs, pronunció ayer la conferencia Un viatge literari per l’Àfrica oriental: història, memòria i desig en l’obra d’Abdulrazak Gurnah, con motivo de la inminente investidura como doctor Honoris Causa por la UdL de este escritor, que recibió el Premio Nobel de Literatura el año 2021. La ceremonia de investidura está prevista el viernes en el auditorio de Cappont.