Encuentro para vender vino en Asia y África

La XXIII edición del International Wine Business Meetings, que organiza la Cámara de Comercio de Lleida en colaboración con la Diputación, arrancó ayer con un acto de bienvenida en el Parador del Roser. Este encuentro internacional busca dar a conocer los vinos catalanes en el exterior, en este caso en Asia central y África. En concreto, los países invitados son Kazajistán, Uzbekistán, Kenya y Ghana. El evento, que se prolongará hasta el viernes día 10, reúne a veinte bodegas catalanas (cuatro de ellas de la DO Costers del Segre, así como una empresa de licores leridana) y también del resto del Estado.

El programa incluye reuniones empresariales, visitas a bodegas, mesa redondas y jornadas técnicas, con el objetivo de potenciar la exportación y la internacionalización del sector vitivinícola catalán.