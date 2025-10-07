Las colas para acceder a la oficina de atención ciudadana de Lleida van a más

La larga cola de ayer por la mañana frente a la Oficina de Atención Ciudadana. - ÀLEX SAMPER

Cada día se forman largas colas frente a Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) de personas que esperan poder ser atendidas para efectuar diferentes trámites, aunque los más comunes están relacionados con el padrón. Este lunes, por ejemplo, a primera hora había una treintena de personas desde la puerta de la OMAC, ubicada en la Rambla Ferran, hasta la esquina con la calle General Brito.

La Paeria indicó que no hubo ningú motivo especial que explicara la acumulación de personas en espera para ser atendidas e incidió en que la gestión más frecuente es la expedición de certificados de empadronamiento y recordó que se puede efectuar online.

Al respecto, el mes pasado el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que el trabajo que supone validar todas las peticiones de empadronamiento, 6.500 desde el pasado enero, es “inasumible”.