La Paeria suavizará la subida de la tasa de basuras fijada para el próximo año en la ciudad de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La propuesta de nuevas ordenanzas fiscales para el próximo año del gobierno de la Paeria de Lleida prevé suavizar la subida de la tasa de recogida de la basura, después del sustancial aumento aplicado este año, tal y como ha avanzado SEGRE esta mañana. Precisamente, las ordenanzas de 2025 incluían una disposición transitoria que ya fijaba el precio de esta tasa para 2026, que ahora se revisa a la baja. Y se hace por dos vías. Una, reduciendo la parte variable establecida por vivienda.

La otra, modificando el cómputo de metros cuadrados por la que se aplicaba. Así, las ordenanzas actuales indicaban que en 2026 todos los vecinos que no tienen recogida puerta a puerta (que solo se aplica en Ciutat Jardí) pagarían una tasa fija de 81,05 euros y una variable de 47,10 por pisos de hasta 100 metros cuadrados; de 69,75 por los de entre 100 y 170 metros cuadrados; y de 92,35 por los de más de 170.

Ahora, la nueva propuesta establece un importe fijo de 83,28 euros, pero el variable pasa a ser de 36,84 euros para las viviendas de hasta 110 metros cuadrados (ampliando así la superficie para las de la cuota variable más baja); de 58,03 para los de entre 110 y 170 metros; de 79,23 para los de 170 hasta 350 metros cuadrados y de 114,56 para los de más de 350 metros.

Así, por ejemplo, un piso de 90 metros cuadrados pagará 120,12 euros, en lugar de 128,15; y uno que tenga entre 100 y 110 metros también pagará estos 120,12 cuando la disposición transitoria preveía que fueran 150,80.

Por lo que respecta a l'Horta, la tarifa fija pasa a ser de 57,85 euros en lugar de 56,30, pero la variable baja de 34,15 a 28,77, con lo que el recibo será de 86,62 euros en vez de 90,45. En las tarifas del puerta a puerta también hay una reducción similar.

La propuesta de ordenanzas fiscales para 2026

Según ha explicado el equipo de gobierno este martes en rueda de prensa, la propuesta de las ordenanzas fiscales para 2026 –que tendrá que ser negociada con los grupos de la oposición para poder aprobarlas–, contempla la congelación de los impuestos (IBI, IAE, plusvalía) y un incremento de las tasas del 2,75%, que es el aumento del IPC. No obstante, se congelan las tasas educativas y la zona azul y se prevé una reducción del impuesto de circulación del 2,5%. Con respecto a la zona azul, como novedad, los vecinos del Horta de Lleida tendrán tarifa de residente en toda la ciudad, para compensar que se han de desplazar al centro para disponer de todos los servicios, según el consistorio.

Por otra parte, las familias monoparentales tendrán la misma bonificación en el IBI que las familias numerosas y ceder un piso a la bolsa de vivienda social tendrá una bonificación del 95%, en vez del 90% actual.