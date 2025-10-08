La zona azul de Lleida será más económica para los vecinos del Horta

El gobierno municipal plantea la congelación de las tarifas de la zona azul, así como una modificación de la ordenanza de movilidad para incorporar una mejora para las personas que viven en el Horta y tienen sus vehículos domiciliados en Lleida. Así, a partir de ahora podrán disponer de tarjeta de residente de zona azul y aparcar de esta manera en las áreas reguladas con parquímetro a un precio más económico. Valls explicó que esta decisión tiene como objetivo “compensar” a los vecinos de las partidas que se ven obligadas a desplazarse al centro urbano “para todo, incluso para comprar el pan, y pagar zona azul.”

Familias monoparentales

Por otra parte, otra de las novedades de las ordenanzas fiscales del 2026 es que las familias monoparentales tendrán la misma bonificación en el IBI que las numerosas. Les ordenanzas de este año determinan que los titulares de una vivienda con condición de familia numerosa tendrán derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra correspondiente a la vivienda habitual de 120 euros, con el límite de que este importe represente como máximo el 90% de la cuota. Para las que tengan ingresos inferiores dos veces en el Iprem se les aplicará una bonificación de 170 euros. Por otra parte, ceder un piso a la bolsa de vivienda social tendrá una bonificación del 95 por ciento, en lugar del 90 por ciento actual.