Derribo de tres edificios en el tramo inicial de Rovira Roure

La empresa Ilervall SLU, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios, está llevando a cabo estos días el derribo de tres edificios de viviendas situados en el tramo inicial de la avenida Rovira Roure. Se trata de los bloque que estaban en los números 8, 10 y 12 que se construyeron entre los años 1940 y 1950. El ayuntamiento concedió la licencia de derribo a mediados de julio y afecta a una superficie de 1.779 metros cuadrados.