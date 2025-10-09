El barrio de Vila Montcada de Lleida sondea cuántos vecinos quieren tener vigilancia privada para patrullar por la zona y evitar más robos

La asociación de vecinos de Vila Montcada sigue adelante con la idea de contratar vigilancia privada tras los últimos robos o tentativas en domicilios que se han registrado las últimas semanas. La entidad ya ha solicitado presupuesto a varias empresas especializadas “y ahora abriremos un proceso para saber cuántos de nuestros vecinos estarían interesados en contratar sus servicios para ver si es viable económicamente”.

Así lo aseguró ayer el presidente de la asociación de vecinos, Lluís Carrera, después de que el martes por la tarde se celebrara una reunión para tratar este y otros aspectos relacionados con la seguridad. Remarcó que “en ningún caso la empresa de vigilancia haría detenciones, solo se encargaría de patrullar por la zona y, si ve algo sospechoso o algún hecho delictivo, avisar a los cuerpos policiales para que actúen lo antes posible y dar más seguridad y tranquilidad a los vecinos”.

Además de esta medida, los residentes de este barrio también se plantearon en su momento crear somatenes para este mismo fin, “pero creemos que es mejor que, si finalmente optamos por hacer algo, sea contratar a profesionales de la vigilancia y la seguridad”. En la reunión del martes los vecinos también criticaron que llevan meses esperando que el ayuntamiento aumente la iluminación de la zona e instale cámaras de vigilancia. Una mejora que llevan tiempo reclamando “y el ayuntamiento se comprometió a ello a principios de año, pero por el momento no hemos visto ninguna mejora en este aspecto y creemos que es de vital importancia”, señaló Carrera, que añadió que “los vecinos nos sentimos de nuevo desprotegidos y esta sensación irá a más ahora, que se hace de noche más pronto y dentro de poco tendremos la temporada de niebla”.

Al respecto, el ayuntamiento dijo la semana pasada que están trabajando para garantizar la seguridad en toda la ciudad y que están en la fase final del proceso de licitación para instalar nuevas cámaras en l’Horta y áreas cercanas, como es el caso de Vila Montcada. La previsión es que se empiecen a instalar a principios del próximo año.

Cabe recordar que a finales de septiembre se produjo un robo en un casa de Vila Montcada mientras sus dueños se encontraban en el interior. Los ladrones sustrajeron objetos de valor como joyas y dinero. Los Mossos d’Esquadra acudieron hasta el lugar, pero no localizaron al sospechoso e iniciaron una investigación. Semanas atrás hubo un caso parecido en Raimat. No constan detenciones.