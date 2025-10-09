El asesino confeso de su yerno en Lleida pasará el viernes a disposición judicial

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

El hombre de 78 años que este miércoles por la tarde mató a tiros a su yerno en la calle Doctora Castells de Lleida y después se entregó a los Mossos d'Esquadra está previsto que pase a partir de este viernes a disposición judicial. La policía catalana sigue recogiendo pruebas y testigos del crimen, que todo apunta que se habría desencadenado por desavenencias familiares. La víctima, de 47 años, era un mosso d'esquadra que estaba destinado en la comisaría de Mollerussa, en la ABP Pla d'Urgell - Garrigues, y precisamente este jueves al mediodía sus compañeros han guardado un minuto de silencio en recuerdo suyo. También se han concentrado los agentes de la comisaría de Lleida.

El crimen se produjo alrededor de las 15.20 horas cuando el agresor disparó varios tiros a su yerno en plena calle. Los vecinos de la zona explicaron que oyeron al menos cuatro o cinco detonaciones, que la víctima cayó al suelo y que el agresor le habría disparado nuevamente.

Acto seguido, el suegro guardó la pistola dentro de una bolsa de supermercado, cubrió el cuerpo con una tela blanca, llamó al 112 para informar de los hechos y se quedó a su lado hasta la llegada de los mossos. El hombre confesó a los agentes la autoría del crimen, por lo cual fue detenido.

La motivación del crimen habrían sido unas desavenencias familiares. Según parece, el hombre no tenía relación con su hija ni con su yerno, y se quejaba de que no le dejaban ver a las dos nietas.

El mosso vivía en el barrio de Cappont, a pocos metros de donde fue asesinado. Sumaba 21 años de servicio en la policía catalana y, entre otros, había trabajado en la comisaría de Lleida. Su muerte ha causado una gran conmoción en el cuerpo policial.

Por otra parte, una de las entidades deportivas de la ciudad a la cual estaba vinculada la víctima –con quién solía entrenar y salir a correr– ha convocado una salida en recuerdo suyo para el sábado por la mañana.