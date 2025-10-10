La Paeria de Lleida invertirá 800.000 euros en renovar las aceras de cuatro calles

Visita del secretario de Estado de Cultura- El alcalde, Fèlix Larrosa, planteó ayer al secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, que el Gobierno central colabore en la preservación de patrimonio. Visitaron el Museu Morera y el solar de las termas romanas de Remolins. - AMADO FORROLLA

La Paeria invertirá 800.000 euros en la mejora de las aceras de las calles Pius XII, Pi i Margall y Rosa Parks y el entorno de Xavier Puig Andreu para mejorar su “aspecto y funcionalidad”, indicó la teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Begoña Iglesias. Está previsto iniciar obras a principios de 2026 y la actuación más destacada, con 294.000 euros y un plazo de ejecución de 5 meses, es la de Pius XII.

En el tramo desde Bisbe Irurita hasta Passeig de Ronda, unos 325 metros, mejorando el pavimento de la acera y ampliándola delante del parque infantil junto a la plaza de las Missions. También se renovará la red de agua potable, las acometidas del alcantarilladoy la recogida de agua pluviales, además de colocar bancos y papeleras y plantar 6 árboles.

En Xavier Puig i Andreu se actuará entra la plaza Josep Piñol y la calle Pare Gabernet y en la calle Tarragona hasta Josep Fontseré. Se renovará el pavimento deteriorado por las raíces de los árboles, las redes de agua y alcantarillado y el riego y se plantarán 10 árboles. El presupuesto es de 246.000 euros y las obras durarán 3 meses.

En Pi i Margall se ampliará la acera de los números pares desde Prat de la Riba al carrer Alfred Perenya, que pasará de 2,3 a 3 metros de anchura y permitirá la plantación de 10 árboles (ahora no hay), sin perder la fila de aparcamiento. El plazo de ejecución es también de 3 meses y el presupuesto, de 133.000 euros.

En Rosa Parks las obras, también de 3 meses, se centrarán entre Hospitalers de Sant Joan y Penedès, en el lado de los números impares. Como en las otras calles, se renovará la acera y los suministros de agua y alcantarillado y en este caso se plantarán 9 árboles. El presupuesto es de 132.000 euros.

Todas las actuaciones se enmarcan en la inversión extraordinaria de 1,6 millones para mantenimiento de la ciudad, que incluye 500.000 euros para renovar la calzada de Príncep de Viana, Onze de Setembre y Rovira Roure en la zona del Arnau de Vilanova, 150.000 en mejoras de accesibilidad en calles de Pardinyes y otros 100.000 en la renovación de juegos infantiles de plazas.

Destaca que se plantarán más árboles que los que serán talados

En este proyecto está prevista la plantación 34 árboles, incluidos dos tramos en los que no había: 10 en Pi i Margall y 4 en Pius XII. También se llenarán alcorques vacíos y se renovará el árbolado en la plaza Josep Piñol y en Rosa Parks se plantarán 19 y se retiráran 10, siguiendo informes técnicos. Begoña Iglesias remarcó que “no se tala ningún árbol porque sí y cuando se hace, siempre se repone y, si puede ser, con más plantación”. Recordó que los motivos para sustituir un árbol son el posible riesgo de caída, la interferencia con telecomunicaciones, gas o luz, la distancia con fachadas, los daños que causan las raíces y la adaptación de las especies. Detalló que próximamente se retirarán 8 árboles en Balmes que están sobre una línea eléctrica de media tensión.