Juegos inclusivos para la plaza de les Cases Regionals de Balàfia

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha llevado a cabo una mejora integral de la plaza de les Cases Regionals de Balàfia renovando su vallado y los juegos que estaban en mal estado por otros de nuevos que son adaptados e inclusivos. También se ha nivelado el pavimento y se han colocado tres nuevas papeleras y cuatro bancos. El alcalde, Fèlix Larrosa, visitó ayer los trabajos que aún se hacen en la plaza, situada entre las calles Conca de Barberà y Beat Francesc Castelló Aleu.