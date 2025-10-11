Prisión sin fianza para el hombre de 78 años que mató a tiros a su yerno mosso en el barrio de Cappont de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida ha ordenado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 78 años detenido el pasado miércoles por matar a tiros a su yerno, de 47 años, en la calle Doctora Castells de Lleida. Según el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por un delito de asesinato.

Según fuentes próximas al caso, la motivación del crimen habrían sido unas desavenencias familiares. Según parece, el hombre no tenía relación con su hija ni con su yerno, y se quejaba de que le habían prohibido ver a las dos nietas. Los investigadores consideran que su actitud confirma una planificación previa del crimen.

Los hechos pasaron a primera hora de la tarde del miércoles, cuando la víctima, un agente de los Mossos d'Esquadra que se encontraba fuera de servicio, fue asesinado a tiros a manos de su suegro a la altura del número 17 de la calle Doctora Castells. El agresor llamó al 112 para explicar lo que había hecho, tapó el cuerpo de su yerno con una sábana, guardó la pistola en una bolsa, se quedó al lado del cadáver y se entregó cuando llegaron las primeras patrullas de los Mossos.

El asesino confeso se negó a declarar a la policía

En la comisaría, el arrestado, una vez ante los investigadores, se limitó a decir: “Estoy bien.” . A duras penas afirmó nada más y se acogió al derecho a no declarar, según informaron fuentes solventes.

El hombre llevaba una pistola, que sería del calibre 22, y disparó al menos cuatro veces a su yerno, algunas en la cabeza. Lo ejecutó a sangre fría.

Conmoción y rabia

La consternación por el crimen se palpó el jueves al mediodía en las comisarías de Mollerussa –dónde el agente estaba destinado actualmente– y en la de Lleida –donde había trabajado parte de sus 21 años en el cuerpo–, donde se hicieron sendos minutos de silencio.

En la capital del Pla, más de un centenar de personas se concentraron para rendir homenaje a un policía que hacía cinco años que estaba destinado en la ABP Pla d'Urgell-Les Garrigues. El jefe de la ABP, Roderic Moreno, mostró agradecimiento a los presentes y destacó el “profundo impacto” que la pérdida ha causado entre los compañeros.

Subrayó que la concentración “se ha hecho de manera espontánea y pretendía ser un acto íntimo”, aunque finalmente reunió a un gran número de personas. Además, recordó al agente asesinado como “un compañero muy querido y respetado”.

En la comisaría de Lleida se concentraron más de medio centenar de policías.