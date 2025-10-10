El homicida confeso de su yerno mosso en Lleida, tras el crimen: “Estoy bien”

El homicida confeso de su yerno mosso d’esquadra el miércoles en el barrio de Cappont de Lleida se negó a declarar ayer ante los investigadores y se limitó a decir: “Estoy bien”. Los Mossos sospechan que planificó el crimen y que era plenamente consciente de lo que hacía por lo que se presume que la causa se seguirá por un delito de asesinato.

“Estoy bien”. Esto es lo que dijo ayer en sede policial A.P.S., el hombre de 78 años que el miércoles por la tarde confesó haber matado a tiros a su yerno, V.S.C. de 47 y agente de los Mossos d’Esquadra, en Cappont. Apenas afirmó nada más y se acogió a su derecho a no declarar, según informaron fuentes solventes.

Por la mañana también se hizo un registro en su vivienda en la ciudad —el hombre es vecino de La Pobla de Segur, donde tiene otra residencia- y accedió a que le tomaran muestras de ADN. El detenido podría pasar hoy a disposición judicial y presumiblemente lo hará por un delito de asesinato ya que, para los investigadores, planificó cómo acabaría con la vida de su yerno porque no le dejaban ver a sus nietas. Llevaba una pistola, que sería del calibre 22, y le disparó al menos cuatro veces, varias en la cabeza.

Lo ejecutó a sangre fría y él mismo tapó el cadáver con una sábana que llevaba en una bolsa de la compra. Cabe recordar que también llamó al 112 y esperó con aparente tranquilidad que llegaran las primeras patrullas para entregarse sin oponer ningún tipo de resistencia. Los investigadores indagan si padece algún tipo de trastorno pero tienen claro que era plenamente consciente de lo que hacía y de cómo quería matarlo.

La consternación por el crimen se palpó a las 12.00 horas de ayer en las comisarías de Mollerussa —donde el agente estaba destinado actualmente— y en la de Lleida —donde había trabajado parte de sus 21 años en el cuerpo—, donde se hicieron sendos minutos de silencio. En la capital del Pla, más de un centenar de personas se concentraron para rendir homenaje a un policía que llevaba cinco años destinado en la ABP Pla d’Urgell-Les Garrigues.

El jefe de la ABP, Roderic Moreno, mostró agradecimiento a los presentes y destacó el “profundo impacto” que la pérdida ha causado entre los compañeros. Subrayó que la concentración “se ha hecho de manera espontánea y pretendía ser un acto íntimo”, aunque finalmente reunió a un gran número de personas.

Además, recordó al agente asesinado como “un compañero muy querido y respetado”. También estuvieron presentes el comisario jefe del cuerpo, Miquel Esquius, y el jefe comisario de la Comisaría General Territorial, el comisario leridano David Boneta, el jefe de la Región Policial Ponent, el comisario Josep Codina, el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, y el delegado de Interior en Lleida, Josep Ramon Ibarz.

En la comisaría de Lleida se concentaron más de medio centenar de policías.

Sus compañeros de ‘running’ le homenajearán mañana sábado

“Era una bellísima persona y no lo digo porque siempre se dice cuando se muere alguien. Es la verdad. Ni siquiera le oí levantar la voz nunca y estaba volcado con su mujer y sus dos hijas”. Así habla de V.S.C. el presidente de ReptesRunLleida, Salvador Rubio, ya que el fallecido pertenecía a este club con el que salía a entrenar y a participar en carreras.

La última, los 5km de la Cursa de Sant Miquel de Lleida celebrada el 28 de septiembre. Sus compañeros de club le han preparado mañana un homenaje a partir de las 8.30 en la plaza Bores, donde guardarán un minuto de silencio y harán un recorrido abierto a todo el mundo como el que solían hacer con él para entrenar.