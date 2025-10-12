La asociación de vecinos de Els Mangraners no encuentra relevo

Asamblea de la asociación de La Bordeta del 25 de septiembre, en la que sumaron nuevos socios. - AMADO FORROLLA

Marc Carbonell

Los vecinos de Els Mangraners no encuentran relevo para renovar la junta de su asociación vecinal después de que nadie se haya presentado como candidato a presidente en el último proceso de elecciones, que se tendrían que haber celebrado ayer. La presidenta en funciones, Pilar Sánchez, confirmó que no podrá seguir en el cargo a causa de las dificultades de compaginarlo con la vida laboral. “Me ha llenado personalmente, pero no tengo tiempo para hacer las cosas como se deben hacer”, afirmó.

El presidente de la federación de asociaciones de vecinos (FAVLL), Toni Baró, agradeció el trabajo de Sánchez durante los cuatro años que ha estado al frente de la entidad y explicó que en la asamblea extraordinaria prevista para el próximo 7 de noviembre se intentará incentivar la presentación de candidaturas para unas posibles nuevas elecciones. “Algunas personas ya se lo habían planteado y soy optimista, entre todos no dejaremos caer una asociación con tanta tradición como la de Els Mangraners”, aseguró. En el caso de que ningún vecino se postule, un socio tendría que ser elegido para encargarse de la junta gestora.

Por su parte, la asociación de vecinos de La Bordeta ya tiene encarrilada su renovación. Finalmente se ha presentado una única candidatura, encabezada por Juanjo Gatius y con 11 miembros en la junta, entre los cuales algunos de la plataforma Col·lectiu Bordeta.net. “Queremos escuchar a todo el mundo y colaborar, manteniendo las identidades de todas las entidades y dejando atrás la tensión que había”, indicó.

Uno de los miembros de la junta será el expresidente vecinal de Pardinyes Rafa Fernández, que se ha mudado a La Bordeta.

Gatius, que elogió el trabajo de Mari Carme Guerrero durante los 20 años que lideró la asociación, explicó que sus primeras prioridades serán la modernización de la entidad para captar más socios y la mejora de la seguridad, así como del urbanismo, la limpieza y el servicio del bus urbano en el barrio.

Los vecinos de La Bordeta decidirán si apoyan la candidatura en la asamblea general que se celebrará el próximo 3 de noviembre a las 17.00 horas.