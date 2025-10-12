LleidaJove impulsa un ciclo de charlas para dar a conocer al Voluntariado Europeo

LleidaJove inicia un ciclo de charlas para promover al voluntariado europeo entre los jóvenes de LleidaAyuntamiento de Lleida

LleidaJove ha puesto en marcha un nuevo ciclo de charlas dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años con el objetivo de dar a conocer al Voluntariado Europeo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, un programa financiado por la Unión Europea que permite participar en proyectos de voluntariado en diferentes países del continente.

Les sesiones informativas, gratuitas, se harán todos los lunes a las 18 h en LleidaJove – La Palma. Además, para facilitar la participación, también se han programado dos charlas en línea a través de TEAMS los días 27 de octubre y 24 de noviembre, también a las 18 h.

Los proyectos del programa pueden durar hasta doce meses y se llevan a cabo en entidades sin ánimo de lucro que trabajan en ámbitos como la educación, la cultura, la inclusión social, la sostenibilidad o la cooperación internacional. No se requiere experiencia previa ni conocimiento de idiomas, sólo motivación y ganas de participar.

Actualmente, LleidaJove cuenta con la colaboración de tres voluntarias europeas procedentes de Chipre, Francia e Italia, que participan en diferentes proyectos del Ayuntamiento, de Lleida, especialmente en el Departamento de Juventud, aportando su experiencia y una visión internacional a las actividades locales.