Detenidos en Lleida por intentar echar a sus inquilinos por la fuerza, con agresiones y amenazas con un cuchillo

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a tres hombres, de 39, 41 y 49 años, acusados de intentar echar por la fuerza a sus inquilinos en un piso de la calle la Palma de Lleida. Los hechos tuvieron lugar a las 13.10 horas, cuando se recibió un aviso de que se había producido una pelea en un inmueble. Hasta el lugar se trasladaron patrullas del ARRO y Seguridad Ciudadana de la Policía catalana.

En el interior de la vivienda había tres personas que, según explicaron a los agentes, estaban durmiendo cuando otros tres individuos, propietarios del piso, irrumpieron en el interior y empezaron a agredirlos para que se fueran. Fuentes policiales señalaron que, según denunciaron, uno de ellos cogió un cuchillo de la cocina y los amenazó.

Las víctimas señalaron que hacía seis meses que vivían en el piso y que tenían un contrato de alquiler, pero que los propietarios querían alquilarlo a otras personas y que pretendían que se fueran; como no quisieron, los agredieron. Una de ellas tuvo que ser atendida por una ambulancia del SEM con una contusión en la pierna y una lesión en la boca. Finalmente, los agentes arrestaron a tres personas. Dos de ellas están acusadas de violación de domicilio y coacciones y una tercera, además, por un delito de amenazas. Los agentes hallaron el cuchillo encima de una caja de contadores del inmueble.