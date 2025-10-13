Las víctimas de violencia sexual en Lleida aumentan un 36% en un año

Las víctimas de violencia sexual han aumentado un 36,6% en un año en las comarcas leridanas, situándose en un total de 343 en 2024, según los últimos datos publicados por el balance de criminalidad del ministerio del Interior. De estas, más del 83%, son mujeres y en el 38% de los casos, fueron víctimas de una violación, según habían denunciado ante los cuerpos policiales. La franja de edad de 18 a 30 años es la que concentra un mayor número de victimizaciones en la provincia de Lleida, según Interior, con un total de 86 en 2024, lo que representa un aumento del 51%. Más de cuatro de cada diez denuncias en estas edades fueron por agresión sexual con penetración y 78 de las víctimas eran mujeres. De hecho, los datos de Interior muestran que las victimizaciones por delitos contra la libertad sexual aumentaron el año pasado en todas las franjas de edad, a excepción de a partir de los 65 años, en la que solo hubo una, según el ministerio.

En el caso de los menores de edad, en las comarcas leridanas hubo un total de 135, un 37,7% más, y ya suponen el 39,4% del total de víctimas de este tipo de violencia. Concretamente, hubo 80 de entre 0 a 13 años, con un incremento del 45% respecto a 2023. En estas edades, es cuando se detectan más casos de niños, con el doble de victimizaciones en 2024 respecto a 2023. De 14 a 17 años, hubo 55 victimizaciones (+28%), de las que cerca de la mitad fueron violaciones.

Los expertos atribuyen a una mayor conciencia social el aumento de las denuncias y, en el caso de los niños y adolescentes, la puesta en marcha de recursos como las casas Barnahus, con una en Lleida y otra en La Seu, que han hecho proliferar casos. Sin embargo, siguen alertando que se necesita mejorar el acompañamiento a todos los niveles a las víctimas.

Protesta contra la libertad del acusado de violar a su hija

Una veintena de personas se concentraron ayer a las puertas de los juzgados de Lleida contra la sentencia que dejó en libertad al hombre de 40 años acusado de violar a su hija de 21 el pasado fin de semana. La pena, de 4 meses por quebrantar la orden de alejamiento, fue suspendida con la obligación de no delinquir en dos años. La Audiencia debe resolver tres recursos de la Fiscalía, que pide prisión provisional para el acusado. Según los concentrados ayer, “no es justicia, es una vergüenza”. Mañana está prevista otra protesta en la plaza Sant Joan.