La nueva Escola Cervantes será la casa de la lengua catalana en Lleida

La antigua Escola Cervantes se convertirá en la casa de la lengua catalana en Lleida con el traslado del Centro de Normalización Lingüística en este emblemático edificio. Según ha anunciado el Ayuntamiento de Lleida, la rehabilitación contará con un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros y los trabajos se llevarán a cabo entre los años 2028 y 2029, quedando sólo tres años para al inicio de las obras.

Esta actuación forma parte de un plan ambicioso para transformar integralmente el Centro Histórico de la ciudad, presentado por la Paeria ayer con una inversión global de 60 millones de euros para los próximos siete años. El Ayuntamiento espera obtener 25 millones a través del Plan de Barrios de la Generalitat, candidatura que presentará mañana. El alcalde Fèlix Larrosa ha destacado como prioridad principal la colaboración con el sector privado para construir hasta 387 viviendas nuevas en el barrio y rehabilitar más de 400, asegurando que "ya está en marcha y pronto veremos las primeras grúas".

El proyecto incluye también la restauración del antiguo convento de Santa Teresa, que se transformará en un "epicentro del ecosistema creativo y espacio residencial cultural". El antiguo mercado se derribará para crear una nueva zona verde, con una inversión estimada de 7 millones de euros y ejecución prevista entre 2028 y 2030.

Recuperación del patrimonio histórico

Uno de los proyectos más destacados del plan es la construcción de un edificio sobre las antiguas termas romanas de Cardenal Remolinos, que permitirá que sean visitables mientras se destina la planta superior a actividad económica. Esta intervención, con un coste previsto de 6,1 millones de euros, se realizará entre 2028 y 2029.

Impulso a la economía social y cooperativa

El Mercado del Pla también será objeto de una importante rehabilitación que permitirá acoger 20 cooperativas con una cincuentena de puestos de trabajo, que desarrollarán aproximadamente 70 actividades anuales. Les obras, con un presupuesto de 647.000 euros, están previstaspara el año 2026.

Transformación de espacios emblemáticos

La plaza del Depósito se convertirá en la "nueva plaza Major del barrio" con la construcción de 38 nuevas viviendas a su alrededor y la reorganización del edificio que aloja el Depósito del Pla. Para la llamada Casa del Agua se destinarán 600.000 euros en obras que se realizarán entre 2026 y 2027.

Mejoras en vivienda y urbanismo

El plan contempla ayudas para mejorar el aislamiento energético y la accesibilidad de las viviendas, con partidas de 1,3 millones de euros. La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, ha explicado que se renovará todo el pavimento de la calle Cavallers "para evitar resbalones". Además, en esta vía se plantarán árboles y se renovará el alumbrado y las redes de cañerías, con una inversión de 840.000 euros. El proyecto también incluye la mejora urbanística de las calles Corte, Murcia y Caldererías, con una inversión conjunta de 480.000 euros.