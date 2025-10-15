Aprobadas las primeras 58 ayudas a jóvenes para financiar la entrada de un piso en Lleida

La Generalitat ha dado luz verde a las primeras 58 solicitudes de jóvenes menores de 35 años para financiar la entrada de una vivienda en Lleida. Una ayuda que cubre el 20% del valor del inmueble, no tiene intereses y que los beneficiarios deberán devolver en un plazo máximo de 35 años, una vez hayan amortizado la hipoteca. A cambio, las viviendas que se hayan adquirido con esta subvención pasarán a ser consideradas de protección oficial de forma permanente. La Generalitat anunció esta línea de ayudas el pasado octubre y el 30 de junio se abrió el plazo para solicitarlas a través del Institut Català de Finances (ICF). Este organismo informó que, de estas 58 solicitudes, 50 son de Lleida y acumulan un importe total de 1,4 millones de euros. Respecto a las 8 restantes, son para jóvenes del Alt Pirineu i Aran y el importe total a subvencionar es de 222.400 euros. Desde el ICF señalaron que no se puede establecer una media del importe de las ayudas, ya que el valor de cada vivienda puede variar en función de su antigüedad y superficie. También destacaron que estas 58 ayudas aprobadas para jóvenes de Lleida incluyen diferentes casuísticas, como por ejemplo “beneficiarios que una vez obtenida la autorización del ICF están buscando una entidad financiera para cubrir el 80% restante del importe del inmueble, o bien que ya han encontrado la entidad y el préstamo está pendiente de firmar u otros casos en las que la hipoteca ya se ha firmado”.

Para poder optar a estas ayudas los solicitantes deben tener entre 18 y 35 años (ambos incluidos), que esta sea su primera compra de vivienda y pase a ser su residencia habitual. Asimismo, los ingresos brutos anuales de las personas que vivirán en ella, incluyendo menores y personas que no soliciten el préstamo, no podrán superar el indicador de renta de suficiencia de Catalunya (IRSC) multiplicado por 6.5. Esto significa que, en caso de ser un único comprador, no podrá superar los 80.963,31 euros en ingresos brutos anuales y, en caso de ser dos, los 83.467,33 €.

En el conjunto de Catalunya, del 30 de junio al 30 de septiembre el ICF recibió 4.072 solicitudes, que se quedaron en 1.832 una vez se revisaron si cumplían los requisitos. De estas, ya hay 831 que tienen el prétamo concedido y las otras 921 están en estudio. El ICF concretó que el precio medio de las viviendas es de unos 200.000 euros, por lo que los préstamos sin intereses se sitúan en los 36.000 euros.